„Inakzeptabel!“ War etwa VAR an Verletzung schuld?

Laut Alan Shearer sei auch die lange VAR-Unterbrechung schuld gewesen. „Er ist so gut in das Spiel gestartet, hatte einen großen Anteil an dem Tor“, sagte Shearer über Grealish bei Amazon Prime. Und ärgerte sich über den Videoschiedsrichter: „Es ist sicherlich nicht hilfreich, wenn Spitzensportler vier Minuten lang nur herumstehen. Das kann weder für dich noch für deinen Körper gut sein. Es ist inakzeptabel, dass die Spieler so lange warten müssen.“