Alle fünf Minuten musste die Feuerwehr ausrücken

Zudem versichert die Landeschefin, dass am Bau des zweiten Katastrophenschutzlagers in Tulln, dessen Spatenstich dem Hochwasser zum Opfer fiel, ebenso festgehalten werde wie am Bau der dritten Halle im Containerterminal. „Wir werden auch weiter in den Hochwasserschutz und in Vorwarnsysteme investieren“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.