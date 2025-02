Saalbach-Hinterglemm: Top-Stimmung, weniger Gäste

Wegen der früheren Startzeiten bei den kommenden Rennen liegt das Augenmerk auf den Shuttles: Die Anreise wird früher stattfinden, somit ist länger Druck auf den Shuttles, die alle zehn Minuten vom Bahnhof in den WM-Ort pilgern. Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP): „Die Leute nehmen das Angebot bisher gut an. Generell ist der Ablauf bisher einwandfrei, möge das auch in der zweiten Woche so sein.“