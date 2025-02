„Slippery Slope“: Übertreibung mit Unterboden

Kulturelle Aneignung, #metoo, Cancel-Culture: Die israelische Dramatikerin Yael Ronen verpackte mit „Slippery Slope“ – 2021 am Gorki-Theater in Berlin uraufgeführt – all diese Themen in eine Show mit Musik von Shlomi Shaban, Yaniv Fridel und Ofer Shabi. Unter Anna Badoras Intendanz lernte das Grazer Publikum Ronen kennen, jetzt hat man ihr „Fast-Musical“ in die Hände von Felix Hafner und Sandy Lopičić gelegt – beide keine unbekannten Namen am Haus.