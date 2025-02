Skifahrer (53) krachte in Tirol in Kindergruppe

Schweizer kam mit Schrecken davon

Durch die Kollision erlitt ein sechsjähriger Bub laut Erstdiagnose eine Unterschenkelfraktur sowie ein ebenfalls Sechsjähriger (beides Österreicher) eine Fraktur an der Hand. „Beide Kinder wurden nach der Erstversorgung in ärztliche Behandlung gebracht“, so die Exekutive. Der 53-jährige Schweizer blieb unverletzt.