All-Forschung: Probanden lagen 90 Tage im Bett

Ines Fößl aus dem Forschungsteam von Barbara Obermayer-Pietsch (Med Uni Graz) beteiligte sich in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin und der Universität Erlangen-Nürnberg mit Untersuchungen an den Knochen von 24 Probanden. Konkret ging es darum, ob und wie sich diese im Inneren durch das Liegen verändern. „Die Knochenstruktur spielt natürlich eine wichtige Rolle in der physikalischen Funktion. Die Knochen müssen nicht nur die Last des Körpers tragen können, ihr Inneres dient unter anderem der Blutbildung, also dem Herstellen von Blutzellen“, erklärt Fößl.