Mörderisch schwungvoller Kulturreigen wartet

Schwungvolle Unterhaltung steht derzeit in der Bühne Baden auf dem Programm. Mit dem Musical „South Pacific“ geht es auf eine südpazifische Insel. Ebendort siegt, meisterlich inszeniert von Leonard Prinsloo, schließlich die Liebe über alle Vorurteile. Die nächste Chance, Publikumsliebling Missy May als Krankenschwester „Nellie“ an der Seite von Gezim Berish zu sehen, wartet am kommenden Wochenende.