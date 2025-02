Mit der Rodel im Nafingtal zur Weidener Hütte

Nun wird am Fahrweg nach oben gewandert, die Strecke leitet bald gerade über dem Nafingtal im Wald dahin (ein flacher Abschnitt). Es geht dann ins freie Gelände mit Almhütten links oberhalb. Danach zieht die Rodelbahn neuerlich in den Wald, steigt stärker an, legt zwei Kehren ein und bringt uns ins freie Gelände zur Weidener Hütte. Gegenüber der Einmkehr thronen unter anderem die Skitourenberge Wildofen und Hirzer, in der Verlängerung zieht das Nafingtal zum Geiselhoch.