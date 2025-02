Land spart bei Kindern 2025 eine Million Euro ein

Tagsätze auf nur zwei Prozent gedrosselt

Konkret sehen die Einsparungen so aus: Das Land hebt die Tagsätze heuer nur um zwei Prozent an. Mit 3,86 Prozent Erhöhung wäre aber fast doppelt so viel notwendig, um Personal und Sachaufwand im bisherigen Ausmaß weiter zu finanzieren. Auf diesen Unterschied geht der Landesrat in seinem Schreiben auch ein. Man sei sich bewusst, „dass dies eine Herausforderung darstellen kann“, schreibt Christian Pewny den Trägern. Wohl kaum ein Trost für die Kinder- und Jugendhaus-Betreiber: In dem Schreiben heißt es, immerhin müssten durch die jetzt pauschale Anpassung um zwei Prozent die Träger nicht mehr aufwändig berechnen, wie hoch ihre Kostensteigerungen sein werden.