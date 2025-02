Auto geriet ins Rollen und krachte in Hoteleingang

Da dürften sich die Hotelbesitzer geschreckt haben, als gegen 15 Uhr am Dienstagnachmittag auf einmal ein Auto bei der Tür „hereinspazierte“. Eine 53-Jährige hatte den Pkw am Parkplatz abgestellt, um im Hotelrestaurant essen zu gehen. Doch auf der abschüssigen Zufahrt setzte sich dieser in Bewegung und krachte gegen die Doppelschiebetür aus Glas.