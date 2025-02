Mit Bridget Jones in den Star Movie Kinos

Große „Krone“-Aktion in den Star Movie Kinos!

Und weil wir es gar nicht mehr erwarten können, was Bridget Jones aus ihren neuen Flirts macht, laden wir am Premieren-Tag (27. Februar, 19.45 Uhr) zur großen „Krone“-Ladies-Night in alle Star Movie Kinos in Oberösterreich. Die Gewinnerinnen erwartet neben den Tickets zum Film auch ein Lillet Wildberry (0,2l) zur prickelnden Einstimmung. Am Standort Wels gibt’s schon ab 19 Uhr eine coole Foto-Aktion mit dem Bridget-Jones-Fotorahmen und den fabelhaften Flower Ladies.