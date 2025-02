Tirol hat die niedrigste Quote an Arbeitslosen

Abschließend noch ein Blick auf die Lehre: In ganz Tirol gab es Ende Jänner 956 sofort verfügbare offene Lehrstellen, was einem Rückgang um 18,7 Prozent entspricht. Dem gegenüber standen 457 (+21,9%) Burschen und Mädchen, die sofort eine Lehrstelle in Tirol antreten können.