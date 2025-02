PSVBG Salzburg hatte endlich Grund zu feiern

„Wir haben endlich gewonnen. Zwei sehr wichtige Punkte in Bezug auf die Play-offs“, sagte eine glückliche Trainerin Ingrida Schweiger. Denn mit diesem Triumph gab ihre Truppe in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs die Rote Laterne ab und sprang in die Play-off-Ränge. In der letzten Partie wartet kommenden Samstag das schwere Auswärts-Duell mit Vizemeister Linz/Steg.