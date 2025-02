Mehr als 3000: klares Plus bei den Strafverfahren

Zuwachs gleich in mehreren Sparten

Die Zahl der Strafverfahren stieg im Vorjahr um Plus 8,9 Prozent auf 3186. Bei den Konkursen mit Antrag der Gläubiger gab es einen Zuwachs von 11 Prozent auf 1517. Umso wichtiger sei, dass die künftige Regierung die Forderung nach 200 weiteren Richterstellen berücksichtige, mahnte Zimmermann. Erstaunliche Fakten gibt es auch bei den Zivilgerichtsverfahren an den Bezirksgerichten im Sprengel: Hier gab es insgesamt 42.875 Fälle, ebenfalls ein klares Plus von 6 Prozent.