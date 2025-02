Derby LIVE: AC Milan gegen Inter Mailand ab 18 Uhr

AC Milan kämpft heute um den ersten Derby-Hattrick seit 14 Jahren und will damit den Mailänder Stadtrivalen Inter im Titelkampf einbremsen. Meister Inter ist in der italienischen Meisterschaft mit drei Punkten Rückstand, aber einem Spiel weniger, erster Verfolger von Napoli. Der Tabellenführer aus Neapel gastiert am Abend bei AS Roma und will mit dem achten Ligasieg in Serie seine Top-Position behaupten.