Den engsten Dreikampf liefern sich die Trainer

EM-Sieg gegen die Niederlande live im Stadion erlebt

Das Fußball-Highlight 2024? Da gibt es für Weber nur ein Match: „Ich war beim EM-Spiel von Österreich gegen die Niederlande in Berlin in der Fankurve. Ich habe selten so ein mitreißendes Spiel und so eine unglaubliche Stimmung erlebt. Das berührt mich noch heute.“