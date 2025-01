Höchststand an sorglos ausgesetzten Schlangen

Immer mehr ausgesetzte Exoten in Tierheimen

Doch dieser Fall ist kein Einzelfall. Kurz davor wurde in einem Gemeindebau am Wienerberg eine Kornnatter entdeckt! Achtlos in einem Plastikkübel wurde sie im Müllraum gefunden. Bei den herrschenden Temperaturen ist das für die Kaltblüter ein Todesurteil, in dem Fall konnte der Exot gerettet werden.