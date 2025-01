Holiday on Ice zeigt in Innsbruck „No Limits“

Auch bei der diesjährigen Tournee zeigen die besten Eiskunstläufer der Welt ihr Können auf der eisigen Bühne. Mit verblüffenden Performances, waghalsigen Stunts und Eiskunstlauf auf einem besonderen Niveau sollen die Besucher erneut in ihren Bann gezogen werden. „Ob anspruchsvolle Sprünge, beeindruckende Ensemble-Choreografien oder emotionale Neuinterpretationen klassischer Holiday on Ice-Elemente – ,No Limits’ vereint all das und überwindet auch hier Grenzen“, so die Veranstalter. Möglich machen das ein High-End-Lichtkonzept sowie innovative Technik.