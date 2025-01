Zeller Eisbären winkt mit Dreier Historisches

Drei Punkte für die Ewigkeit! Gewinnen die Eisbären Donnerstag daheim (19.30) in der Alps Hockey League ihr letztes Spiel im Grunddurchgang gegen Gröden, ist ihnen Platz eins weder von Ritten (ein Spiel weniger) noch Jesenice (zwei weniger) mehr zu nehmen und mit dieser Premiere Zeller AHL-Geschichte geschrieben. „Natürlich macht es Spaß und ist motivierend, dass wir noch um Platz eins spielen. Wir wollen mit Selbstvertrauen auftreten und hart arbeiten“, genießt EKZ-Kapitän Robin Johansson mit seiner Truppe die Situation. Altmann, Fechtig und Cuma fehlen weiter verletzt, Piuk ist krank. Dafür kehrt Lahoda ins Line-up der Rodman-Truppe zurück. Die ab 11. Februar mit den anderen Top-Fünf-Klubs, die ihr Play-off-Ticket schon fix in der Tasche haben, in der Meisterrunde (Bonuspunkten 4-3-2-1-0) loslegen.