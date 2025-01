Besuchermagnet trotzte dem Unwetter-Herbst

Mit 40.734 Nächtigungen blickt Poysdorf auf ein starkes Tourismusjahr 2024 zurück - die zweithöchste Zahl in der Geschichte der Weinstadt. Besonders in der Sommersaison war sie bei Gästen beliebt und führte zu vollen Unterkünften und mehr Campern. Im Herbst hingegen machten sich die Auswirkungen des massiven Unwetters in Niederösterreich bemerkbar, die die touristische Hochsaison spürbar dämpften.