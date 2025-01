Schladming: „2040 gibt‘s wieder Weltmeisterschaft“

Aber viele Experten argumentieren immer mit den fehlenden Fallzahlen in Aussee, Rottenmann und auch Schladming für ein Leitspital.

Schauen Sie, wir haben an Spitzentagen wie Silvester 50.000 Menschen in der Stadt, das ergibt eine Hochrechnung aus unserer Kläranlage. Wir haben in der Unfallambulanz 24.000 Kontakte pro Jahr, 4000 Operationen, das Spital kann man doch nicht schließen – das Krankenhaus in der jetzigen Form muss erhalten bleiben.