Freund, Fan, Fanaktiker! Ein Leben für die 99ers

Nächster Sieg – diesmal mit „Überstunden“

Auch das Spiel am nächsten Tag war keine Partie für schwache Nerven. Nicht nur, weil Kapitän Korbinian Holzer und Top-Stürmer Lukas Haudum verletzungsbedingt fehlten. Zwar gingen die Murstädter in Pustertal schnell durch Tore von Antonitsch (3.) und Schiechl (9.) mit 2:0 in Front, doch ein Doppelschlag der Südtiroler machte das Match wieder spannend. Huber konnte dann noch einmal für die steirische 3:2-Führung (29.) sorgen, doch ausgerechnet Ex-99er Gustav Bouramman glich kurz vor Ende zum Ausgleich aus und rettete Pustertal damit in die Overtime. Dort allerdings gab es ein Happy End für Graz: Kevin Roy fixierte nach einer Minute und 14 Sekunden den 4:3-Sieg in der Verlängerung. Gute Post gab es auch am Rande: Holzer und Haudum dürften nur kurz ausfallen. Es ist kein längerer Ausfall zu befürchten...