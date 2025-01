Warum Konrads Podium auch am kleinen Oskar liegt

Nach vier Etappen liegt Patrick Konrad in der Gesamtwertung der Tour Down Under auf dem dritten Platz, den muss er am Samstag noch über die Berge Richtung Adelaide bringen. Doch der Ebreichsdorfer, der mittlerweile in Eisenstadt lebt, ist zuversichtlich. Die Form stimmt. Und das liegt auch am kleinen Oskar.