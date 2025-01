Die Mozartwoche zeigt L’Orfeo mit Holz und Herz

Als „Neuproduktion in Anlehnung an die L’Orfeo-Produktion der Semperoper“ wird die Oper von der Internationalen Stiftung Mozarteum beworben. Die Neuerungen in Salzburg sind aber vor allem der Bühnengröße und der Technik des Hauses für Mozart geschuldet. Wie Habjan schon vorab im Podcast der Stiftung Mozarteum verriet, war er mit seiner ursprünglichen Inszenierung und Bühne in Dresden nämlich recht zufrieden gewesen. So kam es, dass beispielsweise ein Stoffvorhang besorgt werden musste, da das Haus für Mozart im Gegensatz zur Semperoper einen sogenannten eisernen Vorhang besitzt, der Stoff aber eine tragende Rolle in der Inszenierung spielt. Die weiteren Neuerungen vergleicht der gebürtige Grazer Habjan mit der Arbeit an einem Anzug, den man seinem Träger maßgenau anpasst. Klein, aber mit großer Wirkung.