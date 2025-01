Autobahn gesperrt: Lkw brannte vor Gleinalmtunnel

Dennoch musste die Autobahn kurzzeitig in beide Richtungen zwischen Deutschfeistritz und St. Michael abgeriegelt werden, was zu Staus führte. Die Pkw wurden über die S 35 bzw. S 36 umgeleitet. Anschließend konnte die Fahrbahn in Richtung Süden wieder freigegeben werden – kurzzeitig kam es aber nochmals zu Blockaden wegen Schaulustigen. Jene, die in Richtung Norden unterwegs sind, müssen sich noch etwas gedulden. Der Brand wurde mittlerweile gestillt, die Brandursache muss erst ermittelt werden.