Trockener Winter wie seit Jahren nicht mehr

Seit Tagen hat ein Hoch namens Beate das Wettergeschehen in der Steiermark im Griff und sorgt in höheren Lagen für sonnige Wintertage, während vor allem in südlicheren Landesteilen Nebel und Frost dominieren. Niederschlag ist seit Wochen Mangelware, und auch für die kommenden Tage ist kein markanter Umschwung in Sicht: „Alle Leute, die auf Neuschnee warten, muss man leider enttäuschen“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.