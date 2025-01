Nach Strafenhagel setzte es bittere Pille für Graz

Und die Vorzeichen waren gar nicht einmal so schlecht. Nicht nur, weil den Eis-Bullen letztlich zehn Eishockey-Cracks mit regelmäßiger Spielzeit fehlten, sondern weil vor allem die Grazer zu überzeugen wussten und mit viel Tempo ins Spiel preschten. Doch die Lange-Truppe hatte erst Pech (Bailey traf in Minute neun nur die Stange, Huber knallte die Scheibe in der 18. Minute an die Latte), um dann aber doch noch zu jubeln: Im Powerplay fackelte Bailey – nach Vorarbeit von Bailen – nicht lange, knallte den Puck ins Kreuzeck – 1:0 (20./PP.). Graz war besser.