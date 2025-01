Kindern in Krisenzeiten die nötige Hilfe geben

Unerwartete Schicksalsschläge, gepaart mit Angst, Wut und Trauer stellen Kinder und Jugendliche oftmals vor emotionale Herausforderungen, die sie alleine schwer oder gar nicht bewältigen können. Um sie in solchen Situationen zu unterstützen, bietet Rainbows NÖ seit mehr als 30 Jahren Hilfe in Krisenzeiten an. An 14 Standorten wurden vielfältige, individuelle sowie bedarfs- und bedürfnisgerechte Angebote geschaffen. Ob in Einzelberatungen oder in Gruppen, werden hier Kindern und Jugendlichen vier bis fünf Monate lang Hoffnung, Optimismus und Lebensfreude vermittelt.