Leuchtwerbung auf Kran weckt nachts Anrainer in NÖ

Was ihnen jetzt aber besonders sauer aufstößt, sind die erst kürzlich aufgestellten Baukräne. „Deren Werbebeleuchtung strahlt die ganze Nacht in unsere Wohn- und Schlafräume“, schimpft Joachim K.: „Verstärkt durch den derzeit herrschenden Nebel wird die unmittelbare Umgebung mit diesem Licht geflutet“. Und: „Sicherheit muss sein und ich weiß, dass es nötig ist, zur Flugsicherheit blendfreie rote Lampen am Kran anzubringen.“ K. weiß auch, dass demnächst zwei weitere Kräne dazukommen werden, und befürchtet dann noch mehr nächtliches Licht in seinem Viertel. Auch viele seiner Nachbarn fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört.