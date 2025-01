Kloburgs Cuphelden wurden nächtens zu Pizzabäckern

Die Party geht weiter

Am Samstag steigt nach dem Heim-Derby gegen St. Pölten (17.30 Uhr) das große Fest für alle. „Wir wollen natürlich auch mit unseren Anhängern und der ganzen Stadt gemeinsam feiern“, ist Geschäftsführer Christoph Leydolf bereits voller Vorfreude, „direkt im Anschluss an das Spiel starten wir in der Halle, wo’s danach weitergeht, ist gerade noch in Planung.“ Eines ist aber freilich schon sicher: Der Abend wird bestimmt nicht kürzer sein als jener am Sonntag. Für Bauer & Co. heißt’s jetzt die Stimme wiederfinden, damit man sie bei Teil zwei der Party wieder rausschreien kann.