Graz-Crack: „Meine Frau ist die größte Kritikerin“

Dass ein Kaliber wie Bailen überhaupt in Graz andockte, ist eine Sensation. „Ich war in Köln verletzt, es hat nicht mehr so gut gepasst. Dann haben sich mein Berater und ich umgehört. Und ich habe ein paar SMS verschickt – auch an 99ers-Kapitän Korbinian Holzer, gegen den ich früher einmal gespielt habe. Und so hat alles seinen Lauf genommen“, grinst der 35-Jährige, der Holzer für das Einfädeln des Transfers dankbar ist.