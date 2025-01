Sicherer Badespaß für den heimischen Nachwuchs

Wie wichtig es ist, Kindern das Schwimmen beizubringen, verdeutlichen alljährlich Badeunfälle, die tragisch enden. „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen in Österreich“, erklärt Sportlandesrat Udo Landbauer. Um der stetig steigende Zahl an Nichtschwimmern entgegenzusteuern, werden seit dem vorigen Jahr die Schwimmkünste des Nachwuchses nachhaltig gefördert. Und das äußerst erfolgreich: So konnten in den vergangenen Monaten bereits rund 1000 Kinder in insgesamt 135 kostenlosen Schwimmkursen erste Erfahrungen im Wasser sammeln und ihre Kenntnisse ausbauen.