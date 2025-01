Industrieschnee hüllt Graz in dünne Schneedecke

Die Bedingungen dafür sind derzeit gegeben, erklärt Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder: „Es braucht ein Hochdruckgebiet, eine Hochnebellage und eine Temperaturumkehr. Sprich: Am Schöckl ist es wärmer als im Tal.“ Wenn sich dann Wasserdampf von Industrieanlagen in den Nebel mischt, „kommt es lokal zu einer Übersättigung an Feuchtigkeit und es bilden sich Schneekristalle und Eisnadeln, die herunterfallen.“