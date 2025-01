Feuerwehr fand auf Weg zu Einsatz Wrack: Paar tot

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 8.45 Uhr. Der 83-jährige Einheimische, der in Begleitung seiner Ehefrau war, war mit seinem Pkw auf der Drautalstraße (B100) von Mittewald kommend in Richtung Thal unterwegs, als er bei Assling in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.