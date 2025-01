Kindergartenkinder bei Unfall mit Skidoo verletzt

Schwer verletztes Kind per Hubschrauber nach Graz geflogen

Ein Kind wurde dabei schwer verletzt: Es erlitt Schnittwunden am Oberarm und an einem Finger und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Sechs weitere Kinder wurden mit leichten Verletzungen in den Spitälern Leoben und Kalwang behandelt. Der Lenker des Schneemobils, ein Skilehrer, trug Prellungen am Rücken davon.