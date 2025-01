Basketball-Familie will im Cup noch einmal jubeln

Ein letztes Mal

„Sollten wir das jetzt mit UBI gewinnen, wäre das etwas Besonderes. Es wäre wirklich an der Zeit, denn so lange werde ich nicht mehr spielen“, sagt die 30-Jährige, die derzeit als Turnusärztin in Hartberg die Weichen für ihre Karriere als Medizinerin stellt.