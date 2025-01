Diaz in Jeans bei erster Premiere seit 11 Jahren

Cameron Diaz (52) ist zurück – und wie! Die Schauspielerin sorgte für Blitzlichtgewitter, als sie am Mittwoch in Berlin auf der Premiere ihres neuen Netflix-Films „Back in Action“ über den roten Teppich schritt. Es war ihre erste Filmpremiere seit unglaublichen 11 Jahren – und Diaz zeigte sich strahlend und stilsicher.