Ein Salzburger Bulle dockt in Hartberg an

Freude ist bei allen groß

„Ich freue mich sehr, mit der Mannschaft durchzustarten. Mein Ziel ist ganz klar so viel wie möglich zu spielen. Ich möchte mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren, gute Erfolge feiern und Spaß am Fußball haben“, sagt Hofer in einer Aussendung des Klubs. Trainer Manfred Schmid ist auch zufrieden: „Wir haben Raphael geholt, weil wir sehr viel Potenzial in ihm sehen, die Position des Linken Verteidigers perfekt auszufüllen. Dementsprechend wollen wir ihn die nächsten Wochen und Monate fördern und weiterentwickeln.“