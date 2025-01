„Allah“ auf Altarboden der Pfarrkirche gekritzelt

Die Richterin zweifelte, ob die Frau den Kern der Sache überhaupt verstanden hat, und fragte, ob man denn in Afghanistan in einer Moschee christliche Schriftzüge hinterlassen dürfe. Die Angeklagte bejahte und meinte: „Ich glaube, wenn ich in der Moschee in Saalfelden was schreiben will, ist das auch kein Problem.“ Eine Pastoralassistentin berichtete über den Fund der Schriftzüge kurz vor einer Hochzeit: „Der Pfarrer war ganz aufgeregt.“ Man habe „ordentlich arbeiten“ müssen, um die Schmiererei wegzubekommen. Schwierig sei es an der Tür gewesen.