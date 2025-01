Satte 333 Euro für eine Minute Arbeit kassiert

Hoher Betrag für eine Minute Zeitaufwand

Dass der Betrag von 333,60 Euro dann doch ziemlich hoch ausfiel, wurde ihm erst im Nachhinein so richtig bewusst und S. ärgert sich jetzt darüber. Vor allem in Anbetracht des tatsächlichen Zeitaufwandes. „Der Herr packte sein Werkzeug aus – nur einen Haken -, drückte die Tür kurz nach hinten, fuhr mit dem Haken ins Schloss hinein und schon war die Tür in nicht einmal einer Minute offen“, erzählt Herr S.