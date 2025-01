Verdacht auf Wettbetrug! Spanien-Star festgenommen

Weiter hieß es, der 22-jährige Spanier sei unter Auflagen auf freien Fuß gekommen. Die Liga will sich dem Fall als Privatklägerin anschließen, wie das staatliche Fernsehen RTVE berichtete. Die Ermittler vermuten, dass der Sevilla-Spieler an rund 30 Wetten beteiligt gewesen sein könnte, die nach ersten Ermittlungen einen Gewinn von rund 10.000 Euro in einem Monat eingebracht hätten, wie die Nachrichtenagentur Europa Press weiter schrieb.