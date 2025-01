„Das Leid im eigenen Land wurde lange übersehen“

Wir sprechen hier nicht von der gesamten Generation, sondern in etwa von einem Drittel, das sich nicht von seinen Kriegserlebnissen erholt hat. Dennoch konnte man beruflich sehr erfolgreich gewesen sein – aber insbesondere enge Beziehungen schaffen Probleme. Am besten, ich gebe hier Auffälligkeiten von ehemaligen Kriegskindern wieder, die mir deren Kinder immer wieder nannten: Den Eltern lag und liegt an einem überschaubaren Alltag, eine Veränderung der Lebensumstände setzt sie enorm unter Stress. Zukunftsthemen wie der eigenen Pflegebedürftigkeit weichen sie aus, wie auch Gelegenheiten, die Welt der Jüngeren zu betreten. Das alles ängstigt sie. Sie sind in der Regel wenig reflektiert, verfallen schnell in ein Schwarz-Weiß-Denken, und ihr Bedürfnis nach materieller Sicherheit ist hoch.