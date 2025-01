Im Höhlenparadies regiert König Fußball

In den vergangenen beiden Jahren gastierte Salzburg zum Trainingslager im spanischen Nobelstädtchen Marbella, heuer verschlug es den Vizemeister – auch aufgrund des Wunsches von Ex-Trainer Pep Lijnders – an die Algarve. Der kleine Küstenort Albufeira mag zwar weniger glamourös als Marbella sein, ist jedoch nicht weniger schön und hat viel zu bieten. Allen voran die zahlreichen Höhlen direkt am Atlantik locken jährlich tausende Touristen in den Süden Portugals. Aktuell befinde man sich aber in der „toten Zeit“, erklärt Rezeptionist Nicholas der „Krone“, die erneut das einzige Medium ist, das die Bullen bei ihrer Vorbereitung auf das Frühjahr vor Ort begleitet. „Von Mai bis September ist hier die Hölle los, sind Strände und Lokale voll. Im Winter ist es viel ruhiger“, erzählt der Hotel-Mitarbeiter, der im Vergleich zu anderen bekannten Urlaubsdestinationen bei Albufeira einen Vorteil sieht. „Die Preise hier sind fair.“