„Der Polizeiposten ist ein Schandfleck im Ort“

Ein technischer Defekt in einem geschlossenen Hotel hatte im Februar 2021 einen immensen Schaden am Marktplatz in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling angerichtet. Der dadurch ausgelöste Brand hatte damals auch auf die benachbarte Polizeiinspektion übergegriffen. Vor allem Dachstuhl und Fassade wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, die Beamten mussten nach Brunn am Gebirge ausweichen.