Pkw krachte in Tirol in Bus – Lenkerin verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag unweit des Achensees in Tirol: Eine 24-jährige Deutsche geriet mit ihrem Pkw über die Fahrbahnmitte hinaus und krachte frontal in einen entgegenkommenden Bus. Die Frau wurde erheblich verletzt. Der Buslenker sowie der einzige Fahrgast kamen mit dem Schrecken davon.