Ab wann sind junge Menschen eigentlich erwachsen?

Die eigenen vier Wände

Für 45 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler in dieser Altersgruppe sind es die eigenen vier Wände, für 51 Prozent die finanzielle Eigenständigkeit, womit diese Ansicht in Tirol über dem Durchschnitt der jungen Menschen in Österreich liegt (46 Prozent.) Über dem österreichischen Durchschnitt, der bei 35 Prozent liegt, geben junge Menschen in Tirol den Berufseinstieg an – nämlich 42 Prozent. Eine untergeordnete Rolle beim Sich-Erwachsen fühlen spielt laut der Studie die Eheschließung. Die ist schon im gesamten Land recht niedrig (11 Prozent) und in Tirol gar nur bei sechs Prozent.