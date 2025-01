Ausfälle und Verspätungen: Probleme bei den ÖBB

Pendlerinnen und Pendler haben es wohl schon bemerkt. Derzeit kommt es bei den ÖBB in Tirol vermehrt zu Verspätungen oder gar Ausfällen von Zügen. Und die eine oder andere Doppel-Garnitur wird auf eine Einzel-Garnitur gekürzt. „Die Gründe dafür liegen in einer Häufung von verschiedenen technischen Störungen bzw. Defekten an den Triebwägen“, räumt Pressesprecher Christoph Gasser-Mair ein.