Neuzugang als Schnäppchen, Hedl und Hofmann gehen

Erst am Samstag startet Rapid mit den medizinischen Tests in die Vorbereitung – aber der Kampf um den Königstransfer läuft bereits: Der Ivorer Romeo Amane soll bei Grün-Weiß landen. Der 21-Jährige ist im Mittelfeld universell einsetzbar, war bei BK Häcken gesetzt. Und er schnupperte mit den Schweden auch Europacup-Erfahrung. Der Haken: Amanes Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro. Eine Summe, die in Hütteldorf bislang stets für Schnappatmung sorgte. Diesmal nicht.