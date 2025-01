Die kleine Botin putzt den alten Staub raus

Apropos nachhaltige Reiniger: der Essigreiniger ist als Basis in der Küche und im Badezimmer immer verfügbar und ich setze ihn einfach selber an. Ich sammle die Schalen von drei Orangen, gebe eine Handvoll Tannennadeln dazu und gieße mit Essig auf. Das Glas schraube ich fest zu und lasse es ein paar Wochen verschlossen stehen. Danach seihe ich den Essig ab und fülle ihn in eine Sprühflasche. Er entfernt Kalk, löst Fett und desinfiziert.