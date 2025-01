Nachbarin Mordversuch angedichtet: Zwei Jahre Haft

Angeklagtem war die Strafe zu hoch

Gegen das Urteil hat der 54-Jährige berufen, es war ihm viel zu hoch. Er erhoffte sich eine Milderung der Strafe. Am Mittwoch fand am Oberlandesgericht in Graz die Berufungsverhandlung statt. Allerdings ohne den Angeklagten. „Ich weiß leider auch nicht, wo er ist“, zuckte Verteidiger Bernd Wurnig bedauernd mit den Schultern. Somit wurde in Abwesenheit des 54-Jährigen verhandelt.